Оперштаб рассказал о новых случаях внебольничной пневмонии в Карелии

В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали об обстановке с внебольничной пневмонией в Карелии.

За последние 24 часа в республике в лечебные учреждения доставили семерых пациентов с легочной инфекцией. Новых летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. В оперативном штабе напомнили, что всем заболевшим делают тесты на коронавирус.

Всего же с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией был госпитализирован 5631 пациент, 131 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото the-challenger.ru)