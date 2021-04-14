14 апреля 2021, 09:19
Три человека умерли от коронавируса в больницах Петрозаводска
Продолжает увеличиваться число жертв пандемии в республике
В Карелии коронавирус унес жизни еще трех человек. Все они страдали от сопутствующих хронических заболеваний. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В республиканской инфекционной больнице скончались житель поселка Эссойла 1954 года рождения и жительница Петрозаводска 1962 года рождения, в госпитале для ветеранов войн умерла жительница Суоярви 1950 года рождения.
За минувшие сутки Covid-19 в Карелии выявлен у 62 человек. Из этого числа заболевших - 59 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели еще 87 человек. Фото csn-tv.ru