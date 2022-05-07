Операторы связи изменят номера абонентов ДНР и ЛНР

По информации агентства Regnum, 1 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о том, что украинские операторы прекратили свою работу в освобожденных регионах Донбасса. Чтобы разрешить ситуацию с отсутствием связи, было решено восстановить связь уже в российском формате.

Для звонков по российской системе, абонентам в ЛДНР организована замена номеров по стандартам уже российской системы нумерации. Важным является то, что менять SIM-карту не нужно, операторы проинформируют о присвоении номера с помощью SMS-рассылки. Начать массовую замену запланировано 7 мая.

Как отметил исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко, звонить с помощью российского кода можно будет и внутри региона. По его словам, это решение стало «прорывом связной блокады».

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является <…> шагом к упрощению жизни, – заявил Глава Минцифры России Дмитрий Ким. – Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров [о сотрудничестве между республиками и Россией]». Фото: pixabay.com/Pexels