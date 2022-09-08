Опавшую листву начали убирать в парках Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства начали убирать опавшую листву в парках и скверах Петрозаводска. Работы идут в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Подметают листья на дорожках у Онежской набережной, в Губернаторском саду, на бульваре Победы, на Студенческом бульваре, в Центральном, Бородинском и Кленовом скверах, в скверах Ивана Сенькина и Аквамарин, на Березовой аллее, на Беличьем острове, у памятника узникам концлагерей в Песках.

Помимо этого, в городе продолжается покос и уборка травы, уход за посадками. Проводится санитарная обрезка кустов.

Горожанам напомнили, что пожаловаться на некачественное содержание общественных территорий можно в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии Петрозаводска