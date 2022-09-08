Специалисты восстановили карты Петрозаводска 1970-х годов

Сотрудники компании «Союздорпроект» восстановили карты Петрозаводска 1970, 1975 и 1978 годов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Уникальные документы сохранились в геодезическом архиве управления архитектуры и градостроительства администрации карельской столицы. План-схемы оцифрованы и будут доступны для использования горожанами. Работа специалистов из Москвы заняла около двух месяцев.

«Не преувеличу, если скажу, что эти карты имеют огромное значение для города. Я не все названия помню, многие из них утрачены, а уж тем более не знакомо с этим подрастающее поколение. Это история города, которая к нам вернулась благодаря коллегам из «Союздорпроекта», за что я им очень благодарен», - прокомментировал проделанную работу Владимир Любарский. Фото мэрии Петрозаводска