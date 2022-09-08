Петрозаводчане жалуются на списание денег за несовершенную поездку

Списание денег с банковской карты за услугу, которой вы не пользовались, не часто, но происходит. Как поступать в такой ситуации? Петрозаводчанам дали совет специалисты Консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей.

Чаще всего жители карельской столицы обращаются в Консультационный центр с жалобами на списания денег с карт за поездки в общественном транспорте, которых они не совершали. В таких случая необходимо:

сверить даты списания и поездки, так как средства могли списаться в более поздний период;

в случае, если платеж за одну и ту же поездку был проведен дважды, необходимо обратиться в службу техподдержки банка для отмены платежа;

также можно для отмены платежа обратиться к перевозчику с заявлением о возврате.

К слову, компания-перевозчик «Петрозаводский транспорт» информирует пассажиров на своем сайте, что делать в случае возникновения подобной ситуации. Фото: vk.com/consultant_zpp.