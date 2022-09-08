Здания шести пожарных депо обновлены в Карелии

Карельским пожарным обновили автомобильный парк, они также получили новые помещения, сообщает Госкомитет по ОЖ и БН.

По статистике более половины вызовов пожарных – это тревожные сигналы из жилого фонда. С учетом того, что осенью у них работы прибавится – жители региона активнее начнут использовать электроприборы, в частных домах будут чаще топить печи. И огромную роль в спасении людей и имущества играет оснащение пожарных подразделений.

Так, для пожарных частей в поселках Рабочеостровске, Шальском, Кривом Пороге, Лоухах, в Медвежьегорске и Беломорске закуплены 29 новых автоцистерн А-40. Помимо этого, там построили три пожарных депо. Еще три пожарных части переехали в полностью отремонтированные здания, потому что старые помещения не позволяли разместить всю необходимую технику. Фото: vk.com/goskomitet_rk.