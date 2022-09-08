Опубликовано расписание школьных каникул в начавшемся учебном году

В разных регионах и учебных заведениях периоды отдыха школьников могут отличаться, потому как администрации учреждений имеют право устанавливать свои даты. Как правило, вариативными остаются осенние, вторые зимние и весенние каникулы, сообщает портал объясняем.рф.

Представляем общее расписание каникул для школ с обучением по четвертям:

осенние каникулы – с 29 октября по 6 ноября 2022 года;

зимние каникулы – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

весенние каникулы – с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.

Каникулы для школ с обучением по триместрам: