08 сентября 2022, 11:55
Опубликовано расписание школьных каникул в начавшемся учебном году
Отмечается, что администрации школ имеют право устанавливать свои даты
В разных регионах и учебных заведениях периоды отдыха школьников могут отличаться, потому как администрации учреждений имеют право устанавливать свои даты. Как правило, вариативными остаются осенние, вторые зимние и весенние каникулы, сообщает портал объясняем.рф.
Представляем общее расписание каникул для школ с обучением по четвертям:
- осенние каникулы – с 29 октября по 6 ноября 2022 года;
- зимние каникулы – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;
- весенние каникулы – с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.
Каникулы для школ с обучением по триместрам:
- осенние каникулы – первые: с 10 по 16 октября 2022 года, вторые: с 21 по 27 ноября 2022 года;
- зимние каникулы – первые: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, вторые: с 20 по 26 февраля 2023 года;
- весенние каникулы – с 3 апреля по 9 апреля 2023 года. Фото: объясняем.рф.