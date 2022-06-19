19 июня 2022, 10:31
Опасную торчащую арматуру обезвредили в Петрозаводске
Мэр карельской столицы оценил работу нового подрядчика и остался доволен
Работу «Кондопожского ДРСУ» положительно оценил мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Новый подрядчик выполняет свои обязанности уже две недели.
Он убирает городские дороги, проводит небольшой ямочный ремонт, косит траву, профилирует грунтовые дороги и содержит дорожные знаки. Мэру нравится, что подрядчик оперативно реагирует на просьбы администрации.
- Сегодня специалисты предприятия «обезвредили» бетонный блок на Шуйском шоссе, из которого торчала арматура, создавая реальную угрозу для всех участников движения,
- рассказал Любарский.
Накануне подрядчик смонтировал недостающие бордюрные камни, обрезал мешающие обзору кусты и деревья, чтобы стали видны дорожные знаки. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте