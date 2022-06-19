Никто за сутки в Карелии не умер от ковида

На 19 июня в Карелии зарегистрировано 136765 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17998 детей.

За прошедшие сутки выявили 46 инфицированных, среди них один ребенок, непривитых – 27.

В ковидных стационарах получают лечение 206 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 180 человек, в тяжелом – 26, все непривитые.

В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных. Выздоровели с начала пандемии 134282 человека, за последние сутки – 39.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1514 человек. // Фото: pxhere.com