Не стало Александра Валентика

17 июня не стало замечательного журналиста Александра Ивановича Валентика. Он оставил яркий след в карельской журналистике и литературе. Ему было 86 лет.

В редакцию республиканской молодежной газеты «Комсомолец» Александр Валентик пришел еще студентом, был журналистом, стал лавным редактором. Годы работы в «Комсомольце» считал "крылатыми" и самыми счастливыми в своей жизни. Именно он проторил «Лыжню Антикайнена», по которой в течение 20 лет тысячи студентов, молодых рабочих, школьников.

Потом были годы работы в главной республиканской газете "Ленинская правда", в секторе печати обкома КПСС, а с 1967-го до 2000 года Александр Иванович являлся заместителем председателя Гостелерадио Карелии по радиовещанию.

Его голос хорошо знали жители всей республики, так как он вёл популярные передачи о поэзии, которую превосходно знал и сам был поэтом.

Александр Иванович сотрудничал и с нашей редакцией. В газете «ТВР-Панорама» надетской страничке появился конкурс юных поэтов, который очень скоро перерос в республиканский конкурс "Северная лира". Он вел в газете страницу «Поэтическая мозаика», которую с удовольствием читали тысячи подписчиков газеты.

Он писал стихи, книги-воспоминания, книги-исследования, подготовил антология поэзии Карелии «Древо жизни».

Александр Иванович заслуженный работник культуры России и Карелии. Он награждён медалью Пушкина, являлся лауреатом республиканской премии имени Константина Еремеева и премии Союза журналистов Карелии «За мастерство и достоинство».

Соболезнуем родным, близким Александра Ивановича. Скорбим вместе с ними. Светлая память.

Прощание состоится 22 июня с 12 до 13 часов в траурном зале на ул. Вольная, 4.