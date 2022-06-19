В Кончезеро восстанавливается храм Святой Троицы середины XIX века

Храм в селе Кончезеро был построен в 1866 году и освящен в честь Пресвятой Троицы. В конце XIX века его прихожанами были около полутора тысяч местных жителей и рабочих медеплавильного завода.



В советские годы церковь начала стремительно разрушаться, пока за ее восстановление пятнадцать лет назад не взялся попечительский фонд. Было организовано 25 благотворительных концертов, средства от которых шли на восстановительные работы в церкви Святой Троицы.

В июне, в преддверии престольного праздника, мужской камерный хор Карельской государственной филармонии под управлением Алексея Умнова исполнил в храме редкое произведение — Литургию святого Иоанна Златоуста, написанную советским композитором Николаем Лебедевым.

«Это прекрасное миссионерское служение, музыка благородная, одухотворяющая», -

сказал настоятель храма протоиерей Лев Большаков.