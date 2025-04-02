02 апреля 2025, 13:40
Опасность обнаружена рядом с контейнерной площадкой в Петрозаводске
На Древлянке открытый люк угрожает горожанам
Фото: «Петрозаводск говорит»
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности, которая поджидает людей на Древлянке.
По данным ЕДДС, у дома №25 по улице Сыктывкарской обнаружен открытый люк. Он располагается прямо рядом с контейнерной площадкой.
Информация о находке передана специалистам для принятия мер. Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при движении в указанном месте.