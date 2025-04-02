Опасность обнаружена рядом с контейнерной площадкой в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об опасности, которая поджидает людей на Древлянке.

По данным ЕДДС, у дома №25 по улице Сыктывкарской обнаружен открытый люк. Он располагается прямо рядом с контейнерной площадкой.

Информация о находке передана специалистам для принятия мер. Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при движении в указанном месте.