80 врачей приехали в Карелию по программе «Земский доктор» в 2024 году

В Карелии программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года, в последние шесть лет мероприятия проводились при поддержке нацпроекта «Здравоохранение». Участниками программы уже стали 438 медицинских работников. Финансирование мероприятий ежегодно увеличивается – в 2025 году на эти цели предусмотрено 90,5 млн рублей.

Выплаты получают медицинские работники (врачи ЦРБ и амбулаторий, а также фельдшеры скорой медицинской помощи, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры ФАПов и врачебных амбулаторий) при трудоустройстве в медицинскую организацию, расположенную в сельском населённом пункте, посёлке городского типа или городе с числом жителей до 50 тысяч человек. Уровень выплаты зависит от должности работника и категории населённого пункта: от 500 тысяч рублей – среднему медицинскому персоналу и до 2 млн рублей – врачам.

С 2023 года в федеральной программе «Земский доктор» принимают участие целевики. За два года 12 человек трудоустроились в учреждения здравоохранения Карелии после окончания обучения по целевому договору. Это специалисты со средним медицинским образованием и врачи разных, в том числе узких специальностей. В 2024 году по программе «Земский доктор» в медорганизации Карелии трудоустроились 80 человек: 58 врачей и 22 человека – средний медицинский персонал.

Благодаря финансированию из республиканского бюджета для медиков предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Они включают единовременные выплаты, компенсации найма жилья и коммунальных услуг, оплату обучения в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, выплату стипендии студентам-целевикам. По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова для медицинских работников покупают служебное жильё. С 2018 по 2024 год приобретено 164 квартиры.

С 2025 года – после завершения нацпроекта «Здравоохранение» – программа «Земский доктор/Земский фельдшер» входит в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».