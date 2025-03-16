16 марта 2025, 12:59
Происшествия

Опасность для читателей нависла над входом в библиотеку Петрозаводска

Управляющая компания обязана отреагировать на тревожное сообщение петрозаводчан
фото: freepik.com

Петрозаводчан предупредили об опасности на улице Калевалы, 6.

Слой снега свисает прямо над входом в детскую библиотеку №15, горожане сообщили об этом в ЕДДС.

Отреагировать должна будет управляющая компания. Горожан просят быть осторожными.

Ранее наледь упала на двенадцатилетнюю девочку, ее осмотрели врачи и отпустили домой. Прокуратура начала проверку.

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Метки: 
слой снега
новости петрозаводска
ЕДДС
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