Опасность для читателей нависла над входом в библиотеку Петрозаводска

Петрозаводчан предупредили об опасности на улице Калевалы, 6.

Слой снега свисает прямо над входом в детскую библиотеку №15, горожане сообщили об этом в ЕДДС.

Отреагировать должна будет управляющая компания. Горожан просят быть осторожными.

Ранее наледь упала на двенадцатилетнюю девочку, ее осмотрели врачи и отпустили домой. Прокуратура начала проверку.