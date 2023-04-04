Опасная сосулька угрожает прохожим в центре Петрозаводска

Жителей Петрозаводска предупредили об опасности, подстерегающей их в центре города. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, со здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинской свисает большая сосулька. Она расположена со стороны улицы Свердлова.

Информация об этом передана коменданту здания. Горожан попросили быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com