Автомобиль подпрыгнул после ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 12:50 в Петрозаводске на пересечении улиц Ригачина и Радищева произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как аватомобиль, выполнявший поворот со второстепенной дороги, не предоставил преимущество машине, которая ехала по главной.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дорожной сети оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink