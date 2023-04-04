04 апреля 2023, 19:02
Автомобиль подпрыгнул после ДТП в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Ригачина попал в объектив городской камеры наблюдения
Сегодня в 12:50 в Петрозаводске на пересечении улиц Ригачина и Радищева произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как аватомобиль, выполнявший поворот со второстепенной дороги, не предоставил преимущество машине, которая ехала по главной.
В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дорожной сети оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink