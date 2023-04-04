Житель Петрозаводска решил заниматься инвестициями и прогорел

В полицию Петрозаводска обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что в соцсети ему написала знакомая, которая предложила способ быстрого заработка. Мужчина заинтересовался и подал заявку на регистрацию на виртуальной площадке. Он и не заметил, что вскоре страница его подруги была удалена.

Далее с петрозаводчанином связался менеджер инвестиционной площадки. Он начал давать мужчине указания. Для начала ему требовалось пополнить свой счет на небольшую сумму. Затем эти суммы начали расти. В итоге горожанин вложил 466 тысяч рублей, а затем попытался вывести прибыль, но не смог. Тогда он понял, что стал жертвой обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com