04 апреля 2023, 17:21
Предприятие в Карелии задолжало работникам зарплату за полгода
В Беломорске следователи возбудили дело по факту невыплаты заработной платы
В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам организации. Об этом сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, в период с октября 2022 года по март 2023 года руководство компании, занимающейся добычей декоративного камня и строительного материала из горных пород, не выплачивало трем работникам заработанные деньги. Общий долг составил более 668 тысяч рублей.
Следователи изучают обстоятельства произошедшего. Изъята служебная документация. // Фото Freepik