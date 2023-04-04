Предприятие в Карелии задолжало работникам зарплату за полгода

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам организации. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в период с октября 2022 года по март 2023 года руководство компании, занимающейся добычей декоративного камня и строительного материала из горных пород, не выплачивало трем работникам заработанные деньги. Общий долг составил более 668 тысяч рублей.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего. Изъята служебная документация. // Фото Freepik