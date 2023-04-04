04 апреля 2023, 16:57
Пострадавшей в аварии на улице Правды потребовалась медицинская помощь
Под колеса автомобиля в Петрозаводске угодила 21-летняя девушка
В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали аварию с участием пешехода, произошедшую сегодня в 11:50 на улице Правды.
По данным ведомства, водитель автомобиля "Киа Рио" совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате происшествия пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Характер ее травм устанавливается.
Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. // Фото: скриншот видео CityLink