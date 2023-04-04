Пострадавшей в аварии на улице Правды потребовалась медицинская помощь

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали аварию с участием пешехода, произошедшую сегодня в 11:50 на улице Правды.

По данным ведомства, водитель автомобиля "Киа Рио" совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Характер ее травм устанавливается.

Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. // Фото: скриншот видео CityLink