04 апреля 2023, 16:57
Происшествия

Пострадавшей в аварии на улице Правды потребовалась медицинская помощь

Под колеса автомобиля в Петрозаводске угодила 21-летняя девушка

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали аварию с участием пешехода, произошедшую сегодня в 11:50 на улице Правды.

По данным ведомства, водитель автомобиля "Киа Рио" совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Характер ее травм устанавливается.

Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. // Фото: скриншот видео CityLink

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