Онлайн-проект для любознательных людей запустил Центробанк России

Читатели романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» хорошо помнят «сеанс черной магии с последующим разоблачением». Деньги, которыми осыпали москвичей Воланд и его свита, — это бумажные червонцы образца 1922 года. В отличие от предыдущих и последующих купюр, эти банкноты были односторонними, как и британские фунты — мировая валюта того времени.

Как выглядел червонец, прославленный Булгаковым, что за история у "длинного рубля", о каком знаменитом финансовом жулике писал репортер Антон Чехов, сколько времени может занять пересчет денег, из чего сделана первая пятикилограммовая памятная монета, кого прозвали «королем Петербургской биржи» и еще десятки интересных фактов о деньгах и работе Центрального банка с 1860 года до наших дней представил в год своего 160-летия Банк России в новом онлайн-проекте.

Напомним, 31 мая 1860 (по новому стилю 12 июня – прим. ред.) года император Александр II подписал указ о создании Государственного банка, призванного «оживить торговые обороты» «упрочить денежную кредитную систему». В этом году Банк России празднует 160-летний юбилей.