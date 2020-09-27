Переход обрушился в Ступино, пострадали 50 человек

Более 50 человек пострадали в результате обрушения перехода на предприятии в Ступине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 13:00 мск, пострадал 51 человек. Все находятся в различных больницах. Некоторые из них обратились к медикам самостоятельно»,

– сказали изданию в МЧС.

Ранее сообщалось, что при обрушении надземного пешеходного перехода пострадали 39 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, погибших нет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту ЧП были направлены психологи ГУ МЧС России по Московской области. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 68 человек и 25 единиц техники.

Предварительная причина обрушения – перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов. В связи с происшествием прокуратура проводит проверку.