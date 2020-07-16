Онищенко посчитал опасным отдых в перегруженном туристами Крыму

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал опасения относительно большого скопления людей на российском юге.

«Крымское побережье явно перегружено. Оно просто не справляется с тем потоком туристов, которые сегодня там находятся»,

- поделился своим мнение Онищенко в беседе с «Комсомольской правдой». По его мнению, скопление людей может вызвать всплеск заболеваемости коронавирусом.

По мнению Онищенко, властям нужно снизить «давление» на Крым и черноморское побережье Краснодарского края, благоустраивая и рекламируя другие зоны отдыха в стране, к примеру, регионы с озерами и реками.

«У нас столько прекрасных мест с озерами и реками! Если у людей будет возможность полноценно отдыхать в своей климатической зоне, то это пойдет только на пользу здоровью – организму не придется тратиться на акклиматизацию», - подытожил он.

Ранее стало известно, что россияне не оценили отдых на Родине по достоинству и начали жаловаться в соцсетях и соцопросах на недостатки внутреннего туризма. Подробнее о том, почему «внутренний туризм» не оправдал надежды россиян, - здесь.