«Внутренний туризм» не оправдал надежд россиян

Отпускной сезон в нашей стране, наконец-то, после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, стартовал в полную силу. Любители пляжного отдыха, которые раньше уезжали в Турцию и Тунис, ринулись в Крым и на курорты Краснодарского края. Что же они там увидели? Оказывается, пишет «Газета.Ру», россияне не оценили отдых на Родине по достоинству и начали жаловаться в соцсетях и соцопросах на недостатки внутреннего туризма.

Главная претензия россиян в том, что цена не соответствует качеству. Привыкшие к низким тарифам Турции, российские туристы не готовы платить больше за те услуги, которые они получали за определенную цену раньше.

Больше 20% россиян недовольны тем, как их обслуживают на местных курортах и в отелях. Около 10% туристов также возмущены «нахальным поведением местных владельцев жилья», а 7% опрошенных хотели бы, чтобы все отдыхающие на курортах соблюдали социальную дистанцию.

«С социальной дистанцией и безопасностью на российских курортах действительно есть проблемы, так как спрос на внутренний туризм в этом году достиг беспрецедентных масштабов – туроператоры и владельцы гостиниц жалуются, что им попросту негде размещать людей, которые все прибывают на черноморское побережье в надежде успеть провести запоздалый отпуск на море и погреться на солнце»,

– пишет «Газета.Ру».

Много претензий у россиян к посетителям пляжей:

– больше всего туристам отдыхающие с целлюлитом;

– люди в мокрых купальниках в общественном транспорте и те, кто оставляет мусор на пляже;

– туристы, которые курят, разрешают детям ходить на пляже голышом, брызгаются водой и справляют нужду прямо в море.

Есть и еще один забавный момент. Отдых в России многие не считают престижным. Те, кто хоть раз выбирался за рубеж, отмечают, что фотографии в соцсетях из российских городов выглядят менее привлекательно для их подписчиков и собирают меньше лайков, чем фотографии с заграничных курортов.

«Как выяснилось, фото из отпуска в Instagram для многих российских туристов действительно имеют значение и являются чуть ли не определяющим фактором для выбора направления путешествия»,

– пишет издание.

Исключение составляют только необычные красоты природы, которые «не всем доступны». Алтай, Камчатка, Байкал – фото из этих мест еще котируются в соцсетях и вызывают уважение и восторг среди подписчиков.

Фото с zen.yandex.com «Анапа сити».