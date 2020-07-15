15 июля 2020, 14:57
Предельный возраст молодежи могут увеличить в России
Основы молодежной политики в стране утверждены до 2025 года
Новая редакция законопроекта о молодежной политике включает в себя пункт об увеличении возраста молодежи с 30 до 35 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александра Варфоломеева.
По словам сенатора, сформирован единый подход к определению возрастной группы, относящейся к молодежи. Это люди с 14 до 35 лет. Такой подход соответствует и понятию о молодой семье. Это семьи, в которых супругам не исполнилось 35.
Сейчас молодежью считаются люди до 30 лет. Это закреплено в основах государственной молодежной политики, документ действует до 2025 года.
В Госдуму новая редакция законопроекта пока не внесена.