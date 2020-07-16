Выходцы из Таджикистана и Узбекистана выбирают для заработков Карелию

Профессор Петрозаводского госуниверситета Мария Питухина изучила вопросы миграции из Украины, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана в северные регионы нашей страны, сообщает ТАСС.

О своих выводах доцент политических наук, сообщила на заседании дискуссионного клуба на тему «Арктический рынок труда после пандемии».

"По данным опросов выделяются топ-5 стран прибытия в регион Арктической зоны РФ. В частности, на Чукотку приезжают работать граждане Украины. В Якутию приезжают граждане из Киргизии. Республика Карелия, Мурманская область - примерно поровну граждане из Таджикистана и Узбекистана. Порядка 90% мигрантов, которые приезжают в Карелию, Якутию, Мурманскую область зарабатывают от 20 до 40 тыс. рублей",

– сказала Питухина на заседании клуба, организованного Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Питухина пояснила, что ученые проводили в каждом субъекте опросы зарубежных трудовых мигрантов и принимающего населения.

"Опросы мигрантов проводят при помощи миграционных центров, которые выдают патенты. Перед тем, как получить патент, мигрант заполняет анкету. А для принимающего населения, которое проживает в Арктике, были разработаны свои анкеты. Профайл мигранта в Арктике: это мужчина со средним профессиональным образованием, более "возрастные" мигранты приезжают в Чукотку и Республику Карелия. А более молодые - в Якутии и Мурманской области",

- пояснила ученый.

По ее словам, в основном зарубежные трудовые мигранты удовлетворены условиями труда в Арктике. Наиболее высокая степень удовлетворенности зафиксирована в Чукотском автономном округе. "Мигранты, которые приезжают в Чукотский автономный округ, устраиваются на работу в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Мигранты в Якутии работают в сфере оптовой и розничной торговли. В Карелии мигранты работают в сфере строительства, в Мурманске - строительство и рестораны", - уточнила Питухина.