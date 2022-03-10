10 марта 2022, 06:45
Культура

Она плакала, когда пела романсы

Солистка Карельской филармонии Надежда Рогозина призналась, что всегда преодолевала страх сцены

В марте 1982, ровно сорок лет назад, Карельскую филармонию украсил роскошный голос Надежды Рогозиной. Колоратурное сопрано новой солистки было узнаваемо не только в столице – артисты регулярно выезжали на гастроли в самые дальние уголки Карелии.

Заслуженная артистка Карелии и сегодня помнит арии из опер.

Почему дети затыкали уши, услышав пение столичной артистки, и была ли цензура на американскую музыку в филармонии – смотрите на «Нике Плюс».

 

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Карельская Филармония
Надежда Рогозина
Солистка
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