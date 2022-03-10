10 марта 2022, 06:45
Она плакала, когда пела романсы
Солистка Карельской филармонии Надежда Рогозина призналась, что всегда преодолевала страх сцены
В марте 1982, ровно сорок лет назад, Карельскую филармонию украсил роскошный голос Надежды Рогозиной. Колоратурное сопрано новой солистки было узнаваемо не только в столице – артисты регулярно выезжали на гастроли в самые дальние уголки Карелии.
Заслуженная артистка Карелии и сегодня помнит арии из опер.
Почему дети затыкали уши, услышав пение столичной артистки, и была ли цензура на американскую музыку в филармонии – смотрите на «Нике Плюс».