Она плакала, когда пела романсы

В марте 1982, ровно сорок лет назад, Карельскую филармонию украсил роскошный голос Надежды Рогозиной. Колоратурное сопрано новой солистки было узнаваемо не только в столице – артисты регулярно выезжали на гастроли в самые дальние уголки Карелии.

Заслуженная артистка Карелии и сегодня помнит арии из опер.

Почему дети затыкали уши, услышав пение столичной артистки, и была ли цензура на американскую музыку в филармонии – смотрите на «Нике Плюс».