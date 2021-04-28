Омский «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с московским ЦСКА завершилась со счетом 4:2 в пользу омичей.

В решающем шестом матче «Авангард» обыграл армейцев со счетом 1:0. Встреча прошла в Балашихе.

В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвертом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвертую - в шестом (1:0).