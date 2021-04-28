Медик назвал симптомы, требующие срочного вызова скорой

Врач Николай Плавунов перечислил симптомы, которые требуют незамедлительного вызова скорой помощи. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Основными поводами для срочного вызова медиков, по словам Плавунова, являются боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости или головокружения. «Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь - все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать», - сказал Плавунов.

По словам врача, жители столицы чаще всего обращаются в скорую помощь с травмами, заболеваниями органов дыхания и кровообращения. Фото svgz.ru