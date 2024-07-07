Омбудсмен рассказал, с кем сейчас дети убитой в Петрозаводске женщины

У 45-летний женщины, жестоко убитой в офисе на проезде Автолюбителей в Петрозаводске, остались двое детей.

Их забрали родственники. Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, решается вопрос о передаче родным опеки над несовершеннолетними.

Омбудсмен находится на связи с органами опеки и попечительства по решению вопроса устройства оставшихся без матери детей. С ними также будут работать психологи службы кризисной помощи. Специалисты будут сопровождать детей и при проведении следственных действий.

Зверское убийство произошло 4 июля. Обвинение предъявлено бывшему супругу убитой женщины. Мужчина пришел к ней на работу и напал на бывшую жену. На глазах у коллег женщины он не менее 30 раз ударил ее ножом. Мужчину задержали и арестовали до 3 сентября. // фото annie spratt/ unsplash.com