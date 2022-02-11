Олимпийская чемпионка в Москве провалилась под лед, ее чудом спасли

Утром 11 февраля под лед Москва-реки провалилась олимпийская чемпионка, легкоатлетка Ирина Привалова. Она переходила реку в Филях, направляясь к метро «Мневники», передает «МК».

Инцидент случился примерно в 11:30, в 30 километрах от берега. На счастье спортсменки, ее в бинокль увидел сотрудник спасательной станции. Привалова стала тонуть, на помощь ей выдвинулся спасательный наряд.

Чемпионку вытащили из ледяной воды, доставили на станцию, где обогрели и вызвали «скорую». От госпитализации 56-летняя легкоатлетка отказалась, хотя сильно переохладилась.

Спасатели сообщили, что лед в месте провала толстый, он должен выдерживать вес человека. Вероятно, спортсменка наступила в припорошенную снегом лунку, которую оставили рыбаки.

Напомним, Ирина Привалова - советская и российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2000 года, многократная чемпионка мира, Европы, СССР, России. Заслуженный мастер спорта России. Первый вице-президент и член Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. // Фото: rusathletics.info, видео: РЕН ТВ