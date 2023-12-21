Олимпиец Владислав Ларин провел тренировку на выставке-форуме «Россия»

Уроженец Карелии, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин – один из 4 амбассадоров Карелии на выставке-форуме «Россия».

В День Карелии он провел открытую тренировку. По словам чемпиона, для него почетно представлять родной край на выставке «Россия. Он провел мастер-класс, на котором познакомил желающих с некоторыми элементами тхэквондо.

«Спорт в нашей республике набирает популярность, мы достигаем новых результатов, с каждым годом в сборной России появляется все больше карелов, представляющих различные виды, дисциплины. Уверен, что эта выставка станет стимулом и развития спорта в Карелии!»

- считает Ларин.

Открытую тренировку спортсменов посетил глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона и президент общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Сергей Елисеев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Карелии и физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская Федерация Самбо».

Соглашение позволит повысить популярность боевого искусства в Карелии, сделать его более доступным для жителей республики. Стороны выразили намерение проводить в регионе спортивные соревнования и турниры по самбо различного уровня, повышать профессиональный уровень тренерского и судейского состава.

«Сегодня для карельского самбо замечательный день, в Карелии – это популярный вид спорта. Им занимаются более 1200 наших ребят. В нашем регионе этот вид спорта неразрывно связан с именем заслуженного тренера России Ильи Шегельмана. Он основал карельскую школу самбо, известную далеко за пределами республики. Среди его воспитанников – выдающиеся спортсмены – чемпионы мира, Европы, СССР и России»,

– сказал Парфенчиков.

В России с 2022 года действует федеральный проект «Zа самбо», в рамках которого в 2700 школах регионов страны преподают основы самбо. Благодаря ему более 670 тысяч ребят попробовали себя в роли борцов. В проекте участвуют и образовательные учреждения Карелии, их список будет расширяться.

В республике регулярно проводят крупные соревнования по самбо. С 7 по 11 декабря во Дворце спорта «Корал» в Петрозаводске состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. За звание лучшего спортсмена боролись более 500 участников, в том числе и жители республики.

Президент «Всероссийской Федерации самбо» Сергей Елисеев вручил главе республики юбилейную медаль за развитие этого вида борьбы в регионе.

«Мы официально подписали соглашение о сотрудничестве и развитии самбо в Карелии. Это знаковое событие и я благодарю Артура Олеговича за внимание, которое уделяется в республике нашему виду спорта. Карелия показывает хорошие результаты. Уверен, что в ближайшем будущем в составе сборной команды России будут яркие представители вашей республики», – отметил Сергей Елисеев. // фото с сайта правительства РК