Дети в отдаленном районе смогут заниматься боевым искусством

Секцию тхэквондо для детей открыли на Птицефабрике. Занятия будут проходить на базе школы №19 в Петрозаводске. Тренировать юных спортсменов будет Татьяна Артюшина.

В начале 2024 года спортивный зал в школе оснастят новым сертифицированным покрытием, сообщается в паблике городской администрации.

Ранее спортивная школа №5 открыла площадку для занятий самбо в школе №55. // фото freepik.com