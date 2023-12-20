Стало известно, когда откроют мобильный каток на площади Кирова

Подготовка к открытию мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске уже началась. Площадку откроют уже 25 декабря, в понедельник, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

В данный момент поставили и украсили коробку площадки, ведут другие работы.

- Напомним, что катание на коньках здесь совершенно бесплатно. Если у вас нет коньков, их можно взять напрокат,

- сказано в сообщении.

Центр спортивной подготовки закупил 50 пар новых коньков разных размеров для пункта проката. О расписании работы катка, стоимости проката и заточки коньков расскажут дополнительно. // фото: pixabay.com