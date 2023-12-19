Новый рекорд по плаванию установили в Карелии

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва №3 Петрозаводска отлично выступил на республиканских соревнованиях. Валерий Кропотин установил рекорд, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Юный пловец преодолел вольным стилем дистанцию 50 метров за 23.09 секунды. Этот показатель зафиксировали на кубке республики в Кондопоге.

В соревнованиях участвовали 335 спортсменов из Петрозаводска, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, Сегежи и Кондопоги. // фото: администрация Петрозаводска