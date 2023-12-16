Владислав Ларин выиграл Кубок Большого шлема в Китае

Тхэквондист из Карелии, Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Владислав Ларин завоевал золото на турнире мировой серии Grand Slam 2023 - «Кубок Большого шлема».

Соревнования проходили в Китае, в городе Уси.

13 декабря в квалификации наш спортсмен провел пять поединков и стал серебряным призером. А в финале, который прошел сегодня, не оставил шанса соперникам и забрал золото.

Таким образом, Владислав Ларин еще раз подтвердил свое звание сильнейшего тхэквондиста планеты.