16 декабря 2023, 15:40
Владислав Ларин выиграл Кубок Большого шлема в Китае
Спортсмен из Карелии не оставил шансов соперникам
Тхэквондист из Карелии, Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Владислав Ларин завоевал золото на турнире мировой серии Grand Slam 2023 - «Кубок Большого шлема».
Соревнования проходили в Китае, в городе Уси.
13 декабря в квалификации наш спортсмен провел пять поединков и стал серебряным призером. А в финале, который прошел сегодня, не оставил шанса соперникам и забрал золото.
Таким образом, Владислав Ларин еще раз подтвердил свое звание сильнейшего тхэквондиста планеты.