16 декабря 2023, 15:40
Спорт

Владислав Ларин выиграл Кубок Большого шлема в Китае

Спортсмен из Карелии не оставил шансов соперникам

Тхэквондист из Карелии, Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Владислав Ларин завоевал золото на турнире мировой серии Grand Slam 2023 - «Кубок Большого шлема».

Соревнования проходили в Китае, в городе Уси. 

13 декабря в квалификации наш спортсмен провел пять поединков и стал серебряным призером. А в финале, который прошел сегодня, не оставил шанса соперникам и забрал золото.

Таким образом, Владислав Ларин еще раз подтвердил свое звание сильнейшего тхэквондиста планеты. 

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кубок большого шлема
Владислав Ларин