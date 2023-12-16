16 декабря 2023, 10:50
Лыжница из Карелии завоевала медаль на всероссийских соревнованиях
Екатерина Жирина из Петрозаводска стала бронзовым призером
15 декабря Екатерина Жирина из Петрозаводска завоевала бронзовую медаль на первенстве России по спортивному ориентированию.
Всероссийские соревнования проходят в Горнозаводске Пермского края с 8 по 19 декабря.
Екатерина Жирина - воспитанница спортивной школы № 2 Петрозаводска.
Карельская спорстменка вошла в тройку лидеров на дистанции лыжная гонка-лонг. // Фото: Дирекция спорта.