Лыжница из Карелии завоевала медаль на всероссийских соревнованиях

15 декабря Екатерина Жирина из Петрозаводска завоевала бронзовую медаль на первенстве России по спортивному ориентированию.

Всероссийские соревнования проходят в Горнозаводске Пермского края с 8 по 19 декабря.

Екатерина Жирина - воспитанница спортивной школы № 2 Петрозаводска.

Карельская спорстменка вошла в тройку лидеров на дистанции лыжная гонка-лонг. // Фото: Дирекция спорта.