Окровавленный мужчина зашел в магазин в Петрозаводске за помощью

В Петрозаводске перед судом предстанет 44-летний мужчина. Он обвиняется в покушении на убийство знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в феврале этого года 48-летний горожанин пришел в гости к своей знакомой в общежитие на улице Советской. Они начали выпивать. В процессе застолья хозяйка позвонила своему сожителю, чтобы пригласить его к празднику - отмечали день рождения женщины.

Возлюбленный именинницы вскоре действительно явился и сразу схватился за нож. На почве ревности он нанес гостю четыре удара ножом в голову, шею и грудную клетку. Потерпевший сумел выбраться из комнаты через окно. Мужчина добежал до ближайшего магазина и попросил о помощи. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Подозреваемый был задержан. Свою вину отрицать он не стал. Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Lilartsy