Около сорока человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

38 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с новой кооронавирусной инфекцией в республике.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3873 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19 (фото с yandex.ru/images).