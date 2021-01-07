07 января 2021, 10:00
Общество

Около сорока человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19

38 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с новой кооронавирусной инфекцией в республике.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3873 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19 (фото с yandex.ru/images).

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