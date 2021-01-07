Мужчина и женщина скончались от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Медвежьегорской ЦРБ скончались мужчина 1955 года рождения и женщина 1956 года рождения. Оба пациента были жителями Медвежьегорска, имели сопутствующие хронические заболевания, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 221 человека. Из этого числа заболевших – 215 человек, из них 50 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 307 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4808,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2254,6 случая, по Северо-Западу – 3737,6 (фото с yandex.ru).