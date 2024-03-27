Охрану усилят на музыкальном фестивале в Карелии

Более трех миллионов рублей потратят на обеспечение безопасности зрителей, волонтеров, артистов на фестивале «Воздух Карелии».

Организаторы главного музыкального приключения карельского лета рассказали, что для обеспечения безопасности задействуют более 100 человек, включая вооруженную специальными средствами охрану, добровольную народную дружину.

По периметру будет дежурить полиция, по утрам территорию будут проверять кинологи. На площадке фестиваля установят видеонаблюдение, на пунктах досмотра - рамки металлодетекции. Организаторы просят гостей фестиваля с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности.

Фестиваль «Воздух Карелии» (6+) пройдет 14-16 июня в Петрозаводске в гавани Лахти на берегу Онежского озера. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. // фото паблика фестиваля «Воздух Карелии»