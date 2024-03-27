27 марта 2024, 16:33
Юные петрозаводчане стали лауреатами музыкального конкурса
Музыканты достойно представили карельскую столицу на всероссийском конкурсе им. Шостаковича
Лауреатами XXXII всероссийского конкурса детского музыкального творчества им. Д.Д. Шостаковича стали трое юных петрозаводчан. Это братья Иван, Александр и Павел Касяники, сообщили в пресс-службе мэрии.
Престижный конкурс прошел в Петербурге и объединил порядка 400 юных музыкантов со всей России.
Иван, Александр и Павел Касяники – воспитанники петрозаводской Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало.
Гран-при вручили Ивану. Дипломами лауреатов I степени наградили Александра, а II степени – Павла и дуэт Ивана и Александра. Юноши занимаются под руководством преподавателя Владислава Дрязгова. // фото: администрация Петрозаводска