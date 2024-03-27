Юные петрозаводчане стали лауреатами музыкального конкурса

Лауреатами XXXII всероссийского конкурса детского музыкального творчества им. Д.Д. Шостаковича стали трое юных петрозаводчан. Это братья Иван, Александр и Павел Касяники, сообщили в пресс-службе мэрии.

Престижный конкурс прошел в Петербурге и объединил порядка 400 юных музыкантов со всей России.

Иван, Александр и Павел Касяники – воспитанники петрозаводской Детской музыкальной школы №1 им. Г. Синисало.

Гран-при вручили Ивану. Дипломами лауреатов I степени наградили Александра, а II степени – Павла и дуэт Ивана и Александра. Юноши занимаются под руководством преподавателя Владислава Дрязгова. // фото: администрация Петрозаводска