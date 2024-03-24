О сельском ДК не стоит думать свысока

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева, Анастасия Крауклис

Зачастую дома культуры в карельской глубинке представляют собой обшарпанные здания с протекающей крышей, печным отоплением и диким холодом внутри. Хорошо, если в местном ДК найдется человек, который умеет организовывать и веселить народ. Работать таким людям приходится, считай, на голом энтузиазме, порой в нечеловеческих условиях. Скажем, в некоторых поселках Карелии домов культуры и в помине нет, здания, где раньше проходили праздники, работали кружки и студии, превратились в руины. Учреждения культуры исчезают на глазах. Правда, в последнее время много говорится о масштабной программе "Культура", которая позволит вывести эту бедную сферу жизни на новый уровень. По задумке авторов, она должна стать доступной для каждого жителя нашей страны, в том числе для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах. Сможет ли нацпроект спасти культуру в карельской глубинке?

«Портреты носы отморозили»

Заглянем, к примеру, в поселок Пудожгорский, где, по официальным данным, зарегистрировано примерно полтысячи человек. В поселке есть школа и детский сад, работает Дом культуры. Сельский клуб является филиалом Муниципального казенного учреждения культуры «Пяльмский сельский Дом культуры», заведует им Анастасия Ивановна Крауклис. Специальность Анастасии далека от культурно-массовой работы, но у нее есть способности, энергия, и получается организовывать развлекательные мероприятия для взрослых, детей и молодежи. Анастасия сама придумывает сценарии, воплощает в жизнь свои творческие замыслы, помогает другим проявить артистические способности. При этом она хорошо поет и является руководителем вокальной группы «Северяночка», причем абсолютно добровольно, то есть ей за эту работу государство ничего не платит.

«Площадь здания Дома культуры по местным меркам довольно большая, но пригодная для работы зона только одна. Отапливается Дом культуры котельной, в «живых» у нас остались только три батареи. В единственном пригодном помещении и ведется вся деятельность»,

— рассказала Анастасия Крауклис.

Главный центр культуры поселка действительно выглядит плачевно: протекает крыша, в помещении давно не было косметического ремонта. Нет водопровода, канализации и, соответственно, туалета. За пределами этого заведения его тоже нет. Как же удается людям найти выход из положения?

«Терпим. Несем домой», — пикантно ответила заведующая.

Поверим на слово, что артисты и зрители во избежание конфуза не справляют свою нужду где-нибудь в кустах, за углом и под заборами… Поговорим о другом.

Занятия в клубе проходят на фоне вечного холода: если зимой в помещении столбик термометра дотянулся до отметки +7 градусов, то это уже жара. Нынешней зимой в помещении было -3 градуса.

Компьютерная техника в таком холоде не выдерживает, репетиции или занятия в кружках с детьми приходится нередко отменять. На праздниках зрители сидят в верхней одежде. У артистов, выступающих в концертных костюмах, от холода начинают клацать зубы. Невольно вспоминается фраза из знаменитого фильма 1957 года «Дело было в Пенькове»: «В клубе вон портреты носы поотморозили. Пожалели б хоть портреты». Как видим, выражение актуально до сегодняшнего дня: портреты не жалеют. Не жалеют и людей.

В этом ДК работник трудится на 0,5 ставки по минимальному размеру оплаты труда. Чтобы стало понятно, поясним на конкретном примере. Полставочник должен работать 3 часа шесть дней в неделю. Но трудиться приходится больше положенного времени. Культработник на селе — это и сценарист, и художник-оформитель, и костюмер, и артист, и даже дворник. Анастасия должна успеть расчистить тропинки от снега, подготовить мероприятие, собрать всех на репетиции, на тачке привезти воду с колонки, помыть полы, подготовить костюмы, расставить стулья... Много ли успеешь за короткое время? А в оттепель у нее прибавляется еще одно занятие: подставлять тазики…

Поинтересовались у местной власти, как обстоят дела у сельского клуба в Пудожгорском?

«Пудожгорский сельский клуб находится в аварийном состоянии, а пяльмский Дом культуры нуждается в капитальном ремонте. Деньги на содержание культуры в бюджете Пяльмского сельского поселения запланированы в полном объеме»,

— пояснила глава сельского поселения Оксана Александровна Гришина.

Более нелепого ответа услышать было сложно. По мнению чиновницы, выходит, что денег выделяется на культуру вполне достаточно, чтобы сделать ремонт, обеспечить работу клуба, платить достойную зарплату... В общем, все отлично, непонятно только, почему народ недоволен?..

Помнится, в упомянутом советском фильме сельская молодежь пригласила председателя колхоза на собрание в ветхий клуб. После того как дикий холод пробрал начальника до костей, на проблему он стал смотреть совсем другими глазами...

Душа ушла

Думаете, Пудожский район далеко за Онего, поэтому там ДК на селе прозябают? Возьмем Пряжинский район, его «столица» в сорока километрах от Петрозаводска.

Поселок Соддер находится подальше. Он относительно молод, ему около 70 лет. Построенные для рабочих леспромхоза бараки стоят до сих пор, правда, многие из них превратились в руины, образуя улицы-призраки. В уцелевших бараках, выдержавших натиск времени, вынуждено вести свое существование немногочисленное местное население, примерно 100 человек. Поселок уходит в небытие: Дом культуры закрыт, не работают детский сад и лесозаготовительная контора, к тому же сгорела библиотека.

До недавнего времени заряд праздничного настроения соддерцы получили в стенах школы, которая наряду со своей основной задачей обучения детей служила центром культуры в поселке.

Все местные жители спешили сюда на праздники и концерты, которые давали самодеятельные артисты, увидеться с односельчанами. Но школа уже несколько лет закрыта, кладезь духовной пищи – школьная библиотека, которая раньше была доступна для всех, также утрачена навсегда. В холодном здании соддерской школы теперь висит гнетущая тишина. Культура под замком.

«После закрытия школы у поселка как будто душа ушла»,

— признаются местные жители. Да какая жизнь без души? Нет ее.

В поселке Новые Пески, который находится рядом с Соддером, безжизненный Дом культуры постепенно превращается в руины: выбиты двери и стекла, облезла на стенах краска, здание больше напоминает заброшенную конюшню…

Ближайший культурный центр для соддерцев и новопесковцев находится в поселке Эссойла. Это 25 и 16 километров соответственно. Работники эссойльского Дома культуры стараются приобщить к своей работе местное население. Они выезжают на машине-автоклубе с концертными программами в села и деревни, проводят праздники под открытым небом. К сожалению, не так часто – один-два раза в год.

«Однажды мы организовали подвоз людей из Соддера и Новых Песков в Эссойлу на концерт. Автобус вернулся в тот день без зрителей. Никто не захотел ехать»,

— рассказала директор этнокультурного центра Арина Игнатькова.

Это вполне объяснимо: люди стараются выезжать за пределы населенного пункта лишь по крайней необходимости. Путешествие по дороге–трясучке отобьет все стремление к прекрасному.

Без культуры на селе никуда

Село Колатсельга мало чем отличается от других таких же небольших населенных пунктов Пряжинского района. Там работает один магазинчик, в медпункте изредка, по определенным дням, принимает медик, давно закрыта школа, нет детского сада. Основную часть населения Колатсельги составляют люди пенсионного возраста.

В январе 2020 года местный Дом культуры остался без единственного работника. Желающих занять освободившееся место днем с огнем не сыщешь. Ничего не оставалось делать, как захлопнуть дверь культурного заведения и повесить замок. Как же так? Ведь совсем недавно в клубе установили новенькую печь-буржуйку, покрыли крышу металлопрофилем. Не пропадать же добру?

Перспектива закрытия клубного учреждения колатсельгцев не устраивала. Это центр общественной жизни и единственное просветительское место, где можно отдохнуть и повеселиться. Несколько инициативных женщин отважились взять на себя роль главных культурных деятелей, причем бесплатно. Благодаря участию активных пенсионерок народ не обделен праздниками, и они проходят с размахом, не хуже, чем у других.

Местные жители сообща стараются продлить жизнь старого здания, построенного еще при царе Горохе. Общественницы решили сделать в здании клуба косметический ремонт. Кинули клич, собрали деньги на краску и прочие материалы, сделали ремонт, купили ткань на шторы... Даже на покупку ноутбука хватило средств. Вдобавок ко всему спонсоры подарили несколько офисных стульев и жалюзи на окна.

«Глава Ведлозерского поселения оказывает нам помощь. Например, администрация оплачивает расходы на электричество, выделила строительный материал на ремонт крыльца и замену проводки. Построен уличный туалет»,

— говорит Зинаида Ломуева.

Следует признать, что каждый житель села старался внести свою лепту на обустройство культурного центра. Все понимают, что без культуры на селе никак.

«Летом мы складываем дрова, привезенные для клуба, убираем территорию возле братских захоронений, самостоятельно проводим праздники и всячески поддерживаем порядок в помещениях»,

— говорят жители Колатсельги.

Печь-буржуйка, клозет на улице, приносная вода – это, пожалуй, весь комфорт культурного очага в поселке. Надо признать, что жители Колатсельги и тому рады. В неблагоустроенном здании иногда ведет прием медработник, который приезжает из Ведлозера. Да и выборы тоже проходят под крышей Дома культуры – другого подходящего здания в населенном пункте просто нет.

Планы на будущее у творческих женщин намечены грандиозные: продолжить ремонт здания и обустроить территорию, не забывая при этом о культурных мероприятиях. Только на голом энтузиазме далеко не уедешь – нужны деньги. Вот тут и возникает нацпроект «Культура» с входящим в него проектом «Культурная среда».

Проект, еще проект

Пока эта "культурная среда" в селах Карелии представляет собой аварийные здания, отсутствие в учреждениях специалистов, хроническое безденежье, побирательство, потому что культработники вынуждены ходить с протянутой рукой, чтобы мало-мальски справляться с каждодневными проблемами. Сгорел динамик, нужны детям сладкие призы, украшение для зала или необходима краска для сцены, выход один – покупай сам или ищи спонсоров. Но на фоне общего финансового дефицита красивое словосочетание «искать спонсора» приобрело другой смысл — «просить милостыню».

Надо отметить, что национальный проект «Культура» действует в стране с 2019-го и завершается в декабре нынешнего года. Как заметила в своем отчете в Законодательном собрании председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике ЗС РК Галина Гореликова, в Карелии в рамках проекта открыты две модельные библиотеки, пополняются фонды всех библиотек и проводится техническое оснащение муниципальных музеев в Сортавале, Медвежьегорске и Кондопоге. В 2023 году отремонтировали Детскую музыкальную школу № 1 им. Г. Синисало в Петрозаводске. В Беломорске и поселке Хелюля появились две модельные библиотеки, в уже существующих был обновлен книжный фонд. В детские школы искусств в Пряже, Кеми и Петрозаводске поступило новое оборудование. В 18 учреждениях культуры обновили материально-техническую базу.

В этом году в Сортавале создан Виртуальный концертный зал… Повезло и домам культуры: в поселках Кубово Пудожского района и Волома Муезерского района сделали ремонт…

Просматривая перечисленное, слабо верится, что этот национальный проект дойдет до Соддера и Новых Песков, где уже нечего реанимировать, заинтересует Пудожгорский, где, по словам местной власти, денег на все «хватает». Но очень хочется, чтобы помощь от государства дошла до Колатсельги, где люди бьются, чтобы сохранить свое право жить по-человечески. Они не хотят довольствоваться малым. И правильно, психологи утверждают, что самостоятельное ограничение себя в каких-либо желаниях и планах не приводит человека к счастью, низкие ожидания ограничивают способность развиваться и расти, то есть жить. Недаром люди в селах считают, что центр культуры им нужен, как воздух. Живет культура, значит, живет село, но пока не видно, что это хотят учитывать наши власти.