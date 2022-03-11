Охлопков спрогнозировал скорый приход стелс-омикрона в Карелию

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков спрогнозировал очередную волную коронавируса уже через месяц. Новый всплеск заболеваемости он связывает с подвидом омикрона. По словам Охлопкова, 14 февраля коллективный иммунитет в Карелии составлял 90%, а сейчас его уровень снизился до 74%.

«При таком сценарии через месяц мы ожидаем 6 волну ковида, связанную уже с новым подвидом Омикрона - BА.2, или «стелс-омикроном»,

- поделился своими опасениями министр. Он привел данные из Южной Кореи и Китая, где наблюдается пиковая заболеваемость вариантом омикрона.

Например, в КНР 7 марта было зарегистрировано 526 инфицированных, у 312 человек болезнь протекает без симптомов. По словам Охлопкова. такого суточного показателя заболевших там не было за все время пандемии. И это при том, что в Китае вакцинировано 100% населения.

По словам министра, доказано, что омикрон не оставляет иммунитет. Статистика показывает, что 80% заболевающих, это не привитые люди. Охлопков подчеркнул, что карельская статистика это подтверждает. Глава карельского Минздрава призвал граждан вакцинироваться. (фото pixabay.com, geralt)