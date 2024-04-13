Охлопков рассказал, что откроют в здании бывшей женской консультации

В здании бывшей женской консультации на Кузьмина в Петрозаводске хотят разместить гериатрическую службу. Такие планы озвучил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В здании сделают ремонт. На первом этаже разместят гериатрический центр, на втором – койки ухода, которые перенесут из центра паллиативной медицинской помощи. А на их месте создадут детское паллиативное отделение.

Министр напомнил, что для помощи пожилым пациентам в Карелии создано два гериатрических отделения: в Госпитале для ветеранов войн и Центре паллиативной медицинской помощи. В регионе развивают стационарную, амбулаторную и выездную гериатрию. Помощь оказывается в Межрайонной больнице № 1 (Костомукша), Городской поликлинике № 2, Кондопожской и Медвежьегорской больницах. // фото unsplash.com