Огромный кот выпал из дыры в потолке аптеки и покрыл всех пылью

Сотрудники и посетители аптеки в Екатеринбурге испытали стресс: сверху на них свалился огромный котяра. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Это ЧП случилось в аптеке на улице Баумана. Потолок помещения внезапно обвалился. Но это не самое странное: из образовавшейся дыры вывалился кот.

Перепуганное животное стало метаться, роняя все, кот прыгал по стеллажам с лекарствами и поднял кучу пыли. Стоявшие в очереди люди все покрылись ею. Однако аптека продолжила работать. // фото: freepik.com