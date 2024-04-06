06 апреля 2024, 13:17
Соцсети

Огромный кот выпал из дыры в потолке аптеки и покрыл всех пылью

Потолок одной из аптек в Екатеринбурге обвалился и явил сюрприз

Сотрудники и посетители аптеки в Екатеринбурге испытали стресс: сверху на них свалился огромный котяра. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Это ЧП случилось в аптеке на улице Баумана. Потолок помещения внезапно обвалился. Но это не самое странное: из образовавшейся дыры вывалился кот.

Перепуганное животное стало метаться, роняя все, кот прыгал по стеллажам с лекарствами и поднял кучу пыли. Стоявшие в очереди люди все покрылись ею. Однако аптека продолжила работать. // фото: freepik.com

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екатеринбург
аптека
кот