Ограничения на границе отменили, но в Финляндию не выпускают

Несмотря на отмену коронавирусных ограничений на сухопутной границе, пока россиянам не удается ее пересечь. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на сообщения в специализированных чатах.

Люди массово жалуются, что их разворачивают на пунктах пропуска со стороны РФ. Не получается выехать в Финляндию и Эстонию при наличии визы.

При этом ночью 15 июля премьер Михаил Мишустин подписал разрешающий пересекать сухопутные границы документ, отменяющий введенные ранее ковидные запреты.

В соответствии с ним Россия должна начать выпускать своих граждан за рубеж по земле с 15 июля. Но люди рассказывают, что их разворачивают, причем без каких-либо оснований. // Фото: pixabay.com