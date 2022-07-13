Финская энергетическая компания просит денег у Германии

По сообщению представителей финского концерна Fortum, ее немецкое дочернее предприятие Uniper направило прошение о выделении финансовой помощи, предусмотренной законодательством Германии, сообщает Gazeta.fi.

В случае выделения кредита значительная доля «дочки» перейдет немцам. При этом руководство финской компании рассчитывает на эти деньги, чтобы покрыть долги, возникшие из-за ситуации на газовом рынке Евросоюза. Напомним, что Uniper является крупнейшим поставщиком природного газа на немецкий рынок. А в случае передачи ее основного пакета акций убытки вырастут на несколько миллиардов евро.

Стоит отметить, что финский концерн уже понес значительные потери из-за решения об уходе с российского рынка. По оценке специалистов, сумма невосполнимых потерь превысит отметку 10 млрд евро. Как сообщает издание «Блумберг», министр энергетики Германии Роберт Хебек заявил, что ответственность за предоставление финансовой помощи Uniper лежит на нынешних владельцах компании. К слову, основным ее владельцем является концерн Fortum, более 50% акций которого принадлежит финскому государству. Фото: unsplash.