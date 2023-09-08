Огонь уничтожил популярную у туристов достопримечательность в Таиланде

Плавучий рынок в Паттайе сгорел вечером 7 сентября. Первые признаки возгорания в популярном у туристов месте заметили в центральной части около туалетов после закрытия рынка. Огонь быстро охватил торговые павильоны из бамбука и древесины, сообщает «Лента».

Самые отважные продавцы пытались спасти вещи, другие спасались сами, прыгая в воду. Несколько сотрудников получили легкие травмы.

Взять ситуацию под контроль смогли в течение нескольких часов. Огонь уничтожил многие постройки, ущерб составил около 137 миллионов рублей. // фото freepik.com/ Ripato