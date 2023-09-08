08 сентября 2023, 14:10
В Рускеале украден символ горного парка
Кто-то похитил из парка Рускеала Марморика Луку
Из горного парка Рускеала украден один из его символов. Исчез Марморик Лука - хозяин горного парка. Об этом сообщили в паблике туристического объекта.
В руководстве парка рассматривают произошедшее как акт вандализма и умышленную кражу чужой собственности. Объекту нанесен материальный и моральный ущерб.
В группе парка опубликована фотография. Судя по ней, металлическую фигурку сорвали с постамента. Кто это сделал - пока не известно. // Фото «Петрозаводск говорит»