В Рускеале украден символ горного парка

Из горного парка Рускеала украден один из его символов. Исчез Марморик Лука - хозяин горного парка. Об этом сообщили в паблике туристического объекта.

В руководстве парка рассматривают произошедшее как акт вандализма и умышленную кражу чужой собственности. Объекту нанесен материальный и моральный ущерб.

В группе парка опубликована фотография. Судя по ней, металлическую фигурку сорвали с постамента. Кто это сделал - пока не известно. // Фото «Петрозаводск говорит»